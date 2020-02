Coronavirus, lo staff medico del Bayern Monaco vieta ai giocatori selfie e autografi

Il calcio italiano si sta mobilitando per ottemperare alle misure di sicurezza nate per contenere l’emergenza coronavirus. Porte chiuse, conferenze annullate, maggiore attenzione alla prevenzione. Anche il calcio tedesco è in allerta e si sta confrontando con il problema. Il Bayern Monaco ha emesso oggi una nota ufficiale nella quale spiega di essere in continuo contatto con le istituzioni sanitarie in merito alle misure da adottare. Lo staff medico interno, intanto, ha proibito da subito ai giocatori di firmare autografi e di posare insieme ai tifosi per foto e selfie di rito.

(FcBayern.com)