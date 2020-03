L’emergenza coronavirus non ferma il calcio in Germania: attraverso una nota ufficiale la Federcalcio tedesca ha confermato il regolare svolgimento delle gare in programma questo weekend, seppur a porte chiuse. La sospensione dei campionati sarà effettiva solamente a partire da martedì, e durerà fino al 2 aprile. Bundesliga e 2.Bundesliga, dunque, non seguiranno con effetto immediato gli esempi degli altri principali campionati calcistici europei.