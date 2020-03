GdS – Coronavirus, caso Rugani: calciatori preoccupati per familiari e staff. Il Governo può chiedere…

Il caso Rugani, positivo al COVID-19, desta grande preoccupazione nei calciatori di Juventus e Inter, formazioni che si sono affrontate domenica sera all’Allianz Stadium.

La Gazzetta dello Sport spiega la situazione in casa bianconera: “Nel gruppo c’era già parecchia preoccupazione (tanto che qualcuno era contrario a giocare Juventus-Inter): più che per se stessi, i calciatori temono per la salute dei familiari e anche delle persone più anziane che gravitano intorno alla squadra. Ora non è da escludere che il Governo chieda tamponi per tutta la squadra”.