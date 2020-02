Coronavirus, primo caso nel mondo del calcio: positivo un giocatore di Serie C

Primo caso di coronvirus nel mondo del calcio: secondo quanto riporta La Nazione, un giocatore della Pianese, formazione toscana militante nel girone A di Serie C, è risultato positivo al test. Il calciatore domenica non è sceso in campo contro l’Alessandria dopo aver accusato febbre e malessere già dal giorno precedente alla partita. Dopo essersi messo volontariamente in quarantena, il ragazzo ha fatto ritorno in Toscana autonomamente e, dopo essersi sottoposto al tampone nella giornata di mercoledì, è stato trasportato nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Siena:

“Il calciatore si era messo volontariamente in quarantena. I medici hanno optato per sottoporlo al test del tampone. In piena notte è arrivata la notizia dell’esito positivo e all’alba un’ambulanza speciale lo ha prelevato dall’abitazione per trasferirlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena le sue condizioni vengono definite buone: sta bene ma è positivo al test“.