“Continuiamo a resistere. Aumentano le restrizioni, ma questo non deve minare la fede verso un futuro roseo che tutti vogliamo tornare a vivere. I calciatori, talvolta, danno cattivi esempi, nonostante la delicatezza di questi momenti”. Questo il commento condiviso via social dal collega Massimo Caputi in questa domenica in pieno regime di quarantena da Coronavirus.