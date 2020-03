Coronavirus, Everton in isolamento. Un giocatore ha accusato alcuni sintomi del virus

Dopo il caso di Hudson-Odoi del Chelsea, sospetti anche in casa Everton. Come comunicato ufficialmente dal club inglese, l’intera squadra, Ancelotti e il suo staff si sono messi in isolamento volontario. Misura decisa dopo che un giocatore della prima squadra dell’Everton ha accusato sintomi compatibili col Coronavirus. Il club è in contatto coi giocatori e sta monitorando la situazione.