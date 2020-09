In una nota la Lega Serie A comunica che il Consiglio di Lega tornerà a riunirsi domani per valutare gli ultimi aggiornamenti legati ai tesserati positivi del Genoa. Sarà quindi presa nelle prossime ore la decisione sulla gara tra i rossoblù e il Torino in programma sabato alle 18. Proprio oggi il Genoa ha comunicato che i positivi al Covid-19 nel gruppo squadra sono saliti a 15 e che i giocatori positivi al coronavirus sono 11.

(Fonte: Lega Calcio)