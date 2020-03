Coronavirus, Hernanes: “Ho tre miei figli in Italia e stanno bene. Sono molto preoccupato…”

Hernanes ha voluto mandare un messaggio avvisando la popolazione brasiliana della gravità del coronavirus. L’ex nerazzurro ha tre figli che vivono in Italia, uno dei paesi più colpiti dal virus.

“Poche parole, perché in questo momento più parliamo, più è probabile che diciamo cose senza senso. Ho contatti con persone in Italia, tre dei miei figli sono lì. Stanno bene, parlo con loro ogni giorno, ho anche parlato con amici, persone per le quali ho un grande affetto e mi hanno informato della situazione lì. Sono molto preoccupato, perché qui in Brasile i casi continuano a crescere, ci sono ancora molte persone per strada che affrontano il modo in cui gli italiani stavano affrontando all’inizio la situazione. Anche se pensavo che non sarebbe stato molto grave, ma è tempo per noi di prendere coscienza della situazione, perché se il livello raggiunge quello dell’Italia, il Brasile avrà conseguenze ancora più drastiche”.

(Lance)