Ex Inter, la lettera di Gabigol: “C’è un solo modo per combattere il Coronavirus…”

Gabriel Barbosa lancia l’appello su Twitter. L’attaccante brasiliano ex Inter, ora al Flamengo, ha pubblicato una lettere indirizzata a tutti i fan per sensibilizzare sul tema dell’emergenza Coronavirus: “Oggi è nel nome della famiglia Barbosa e di tutti le altre… Viviamo tempi difficili, tempi di infezioni, malattie, perdite, ma dobbiamo essere consapevoli, prenderci le cure necessarie per preservare il prossimo, i nostri bambini, gli anziani e le persone sensibili al virus. Ecco qui il nostro avviso, nella speranza di giorni migliori. L’unico modo per combattere è la prevenzione: salviamoci, restiamo a casa e proteggiamoci!”.