Coronavirus, in Liga 5 giocatori positivi: ecco il comunicato ufficiale

Cinque calciatori sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus dopo i test effettuati alle squadre dei primi due campionati. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito:

“Tra i club La Liga Santander e La Liga SmartBank sono stati riscontati 5 casi positivi nei giocatori, tutti asintomatici e nella fase finale della malattia, la cui identità non è nota in conformità con la legge organica sulla protezione dei dati. Questi dati sono stati trasferiti da La Liga al Consiglio sportivo superiore (CSD) e al Ministero della Sanità.

Come previsto, i prossimi passi per le persone che risultato positive al COVID-19 sono:

1. Resta in quarantena a casa, svolgendo la stessa attività fisica individuale che svolta fino ad ora e seguendo le istruzioni del club per i calciatori.

2. Nei prossimi giorni verranno effettuati i nuovi test per il COVID-19 e, dopo aver ottenuto due risultati negativi, potranno unirsi alle sessioni di allenamento presso le strutture del club.

3. Inoltre, La Liga offrirà alle persone che vivono con le persone colpite la possibilità di eseguire test di controllo.

La Liga continuerà ad applicare il protocollo per la ripresa degli allenamenti, approvato dal CSD e dal Ministero della Salute, al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i giocatori, allenatori e dipendenti del club. La Liga ha avvertito tutte le persone interessate di non allentare le misure sanitarie raccomandate, sia negli impianti sportivi, nelle loro case e nelle passeggiate che loro e il loro ambiente possono effettuare, al fine di non aumentare il numero di persone colpite”.

(Fonte: LaLiga.com)