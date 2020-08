Coronavirus, il cugino di Lukaku viola i protocolli: la Scozia minaccia lo stop, indagine del Celtic

Il governo scozzese ha minacciato di sospendere la stagione di Premiership a causa di un’altra violazione delle rigide regole di quarantena del coronavirus. Dopo gli 8 giocatori dell’Aberdeen, ora il difensore belga del Celtic, Boli Bolingoli, ha dichiarato di non aver rispettato i protocolli dopo un viaggio in Spagna. Bolingoli, cugino di Jordan e Romelu Lukaku, ha giocato domenica la gara con il Kilmarnock. Si è scusato per il suo comportamento e il Celtic ha avviato un’indagine.

(Fonte: Il Giornale)