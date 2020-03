Urbano Cairo, presidente del Torino calcio e di Rcs, prende in prestito una frase di Gandhi per guardare al futuro e lancia un messaggio di speranza sul proprio profilo Instagram. “La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”, scrive sui social. “E di pioggia ne scenderà tanta… Ma se sapremo adattarci velocemente a questa nuova situazione ne usciremo molto più forti”, aggiunge Cairo.

(ANSA)