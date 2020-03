Coronavirus, la moglie di D’Ambrosio: “Ho deciso di chiudermi in casa con la famiglia”

Enza De Cristofaro, moglie di Danilo D’Ambrosio, ha spiegato su Instagram come la sua famiglia stia fronteggiando l’emergenza da coronavirus: “Rispetto ogni forma di reazione a questa paura. Capisco chi vuole concedersi comunque un momento di svago in pubblico, chi invece come me ha deciso di chiudersi in casa con tutta la famiglia e concedersi un’ora al parco “quando e se” il tempo lo permette e chi decide di indossare mascherine e guanti senza dover temere di essere chiamato “ipocondriaco”.”

La compagna di D’Ambrosio si è poi rivolta a tutti quelli che dicono “e va beh che sarà mai un aperitivo”, “allora non vivo più”, “che sarà mai un pranzo fuori”, “scuole chiuse? Andiamo al centro commerciale”, “mamma mia come sei pesante” invitandoli a vedere il servizio andato in onda ieri a Piazza Pulita. “Se ognuno di noi curasse e riguardasse il proprio nucleo familiare sarebbe già tanto. Evitare comportamenti irrispettosi verso il prossimo è tantissimo! Aiutiamoci, ragazzi!!!“.