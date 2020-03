Coronavirus, la raccolta fondi dell’Inter Club Sangueneroazzurro per il Policlinico di Palermo

L’Italia intera sta attraversando un periodo molto complicato a causa dell’emergenza dettata dall’espandersi Coronavirus. A tal proposito si sono moltiplicate in questi giorni le iniziative benefiche in sostegno delle strutture ospedaliere di tutto il Paese. Tra le tante, anche quella dell’Inter Club Sangueneroazzurrodan in favore dell’ospedale di Palermo: una raccolta fondi con l’intenzione di acquistare strumentazione necessaria per la terapia intensiva nella struttura. Qui il link per chi volesse compiere un atto di generosità.