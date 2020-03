Coronavirus, Rivas: “Speriamo che l’epidemia passi presto. Inter? Ho sentito…”

Intervistato dalla Gazzetta del Sud, Rigoberto Rivas commenta la difficile situazione che sta attraversando l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus. “Spero che l’epidemia passi presto. Il dott. Favasuli ci chiama spesso, è un professionista, ci assiste 24 ore su 24. Ci ha imposto di non uscire di casa, nemmeno di incontrarci fra di noi, perché il rischio di contagio è molto alto. Inter? I miei ex compagni milanesi sono molto preoccupati per i loro familiari“.

(strettoweb.com)