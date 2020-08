Ag. Corrado: “Palermo piazza prestigiosa, ma nulla è deciso. Interessi anche in Serie B”

Reduce da una buona stagione con la maglia dell’Arezzo, Niccolò Corrado è in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Daniele Amerini, agente del terzino sinistro classe 2000 dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “E’ vero, c’è il forte interessamento da parte del Palermo e ovviamente il ragazzo è attratto da una piazza prestigiosa e importante come quella rosanero. Io stesso ci ho giocato e so cosa vuol dire indossare quella maglia. Nulla però è ancora deciso, ci sono anche alcune squadre di Serie B interessate al ragazzo, una in particolare“.