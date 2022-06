Argentina, Scaloni lancia Correa dall’inizio contro l’Estonia: la formazione ufficiale

Alle 20 orario italiano l'Argentina sfiderà l'Estonia in un'amichevole importante in ottica Mondiale. C'è Correa dall'inizio

Alle 20 orario italiano l'Argentina sfiderà l'Estonia in un'amichevole importante in vista dei prossimi impegni ufficiali. Il CT Scaloni è pronto a fare qualche esperimento e con l'Estonia tocca anche a Correa. L'attaccante dell'Inter completa il trio offensivo con Julian Alvarez e Leo Messi, mentre Lautaro Martinez non è neanche in panchina.