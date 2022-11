Sky – Inter, Correa dal 1’ sì o no? Scelto l’attacco per la sfida con il Bologna

Ieri si è parlato a lungo della possibilità di vedere in campo Joaquin Correa dal 1’ in casa Inter contro il Bologna: ecco le ultimissime

Ieri si è parlato a lungo della possibilità di vedere in campo Joaquin Correa dal 1’ in casa Inter contro il Bologna.

Prove tattiche e riflessioni per Simone Inzaghi che, secondo Sky Sport, ha però scelto dall’inizio la coppia Lautaro Martinez-Dzeko per questa sera. Panchina in vista per il Tucu, pronto a subentrare a gara in corso come accaduto nelle ultime uscite dei nerazzurri. Ancora indisponibile Lukaku.