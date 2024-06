L'attaccante argentino non è stato riscattato dal Marsiglia e non rientra nei piani dei nerazzurri: si cerca una soluzione

La stagione in Francia, lontano dalle pressioni della Milano nerazzurra, non ha sortito gli effetti sperati: Joaquin Correa non è stato riscattato dal Marsiglia, e ora si interroga sul suo futuro. Il Tucu non rientra più nei piani dell'Inter, che deve fare i conti con un contratto valido ancora per una stagione. Gli acquirenti, considerato il rendimento avuto negli ultimi anni dall'argentino, sono sempre meno, e la dirigenza nerazzurra sta cercando una soluzione.