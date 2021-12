VIDEO / Inter, per Correa vacanze in famiglia e compiti per casa

Il giocatore nerazzurro è tornato dalla sua mamma e sta continuando in autonomia il programma di recupero verso il rientro

Il suo lavoro di recupero lo sta proseguendo anche durante le vacanze con i compiti per le vacanze che gli sono stati assegnati dai fisioterapisti e dallo staff tecnico di Inzaghi. Così anche quando è rientrato in famiglia per trascorrere le festività natalizie si è portato il lavoro a casa e si è allenato all'aperto per rispettare la tabella di marcia fissata con i collaboratori del tecnico nerazzurro.