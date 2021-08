Inter, Correa subito convocato: in panchina a Verona, esordio a gara in corso?

L'attaccante argentino non ha perso tempo: ieri ufficialità, primo allenamento e prima convocazione in nerazzurro

Joaquin Correa non ha perso tempo: l'attaccante argentino, dopo essere sbarcato a Milano mercoledì sera, nella giornata di ieri è ufficialmente diventato un nuovo calciatore dell'Inter, e si è subito allenato ad Appiano Gentile. Inzaghi, che conosce benissimo il Tucu, lo ha già convocato per la gara di questa sera contro il Verona: l'argentino partirà ovviamente dalla panchina, ma non è escluso che possa fare il suo debutto. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il "Tucu", invece, comincerà dalla panchina, dopo la rifinitura svolta ieri con i nuovi compagni e la conseguente convocazione. Potrà entrare a gara in corso, però. Sia al fianco dell'ex-romanista sia al fianco del "Toro". Ha le caratteristiche per cambiare le partite, con la sua qualità e la capacità di saltare l'uomo".