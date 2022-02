Correa, countdown sui social per il rientro. Il Tucu vuole riprendersi l’Inter

Il rientro del Tucu si avvicina, l'attaccante argentino sta recuperando e vuole rientrare il prima possibile per aiutare l'Inter

Correa è sempre più vicino al rientro. L'argentino ha lavorato ancora a parte, ma sarà presto a disposizione di Inzaghi. Lo ha fatto capire proprio il Tucu sui social: countdown per il ritorno in campo. L'argentino sarà un'arma in più per l'Inter.