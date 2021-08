CdS – Correa, debutto sontuoso ma Inzaghi ha grandi meriti. “Simone decisivo”

Il Corriere dello Sport analizza così la prestazione di Correa, autore di una doppietta decisiva contro il Verona

"E pensare che qualcuno sosteneva segnasse troppo poco. Beh, magari non sarà un vero bomber, ma Correa, la palla in rete, sa come metterla e ieri al Bentegodi l’ha dimostrato proprio al momento giusto, estraendo dal suo cilindro un debutto sontuoso". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'esordio show di Correa con la maglia dell'Inter, l'ultimo giocatore nerazzurro dal gennaio 2011 con la doppietta di Pazzini al Palermo.