Inter, delusione Correa: “Sulla schiena targhetta enorme con questa scritta”

Il Correa della Lazio all’Inter non si è praticamente mai visto. Con l’avvicinarsi del mercato invernale, la società nerazzurra pensa a una cessione dell’argentino con il nome di Marcus Thuram in prima fila in entrata. Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com sul Tucu:

“Dopo una stagione e mezza trascorsa ad Appiano Gentile, Joaquin Correa si ritrova applicata sulla schiena una targhetta enorme con scritto “bocciato”. Pochi gol e tanti problemi muscolari. Massima spesa e minima resa, aggiunta al fatto che l’argentino, dal punto di vista del temperamento ha confermato le perplessità che esistevano già prima che arrivasse a Milano. Insomma, in Viale della Liberazione non sembrano intenzionati ad aspettare ancora a lungo l’ex Lazio e anche per questo motivo quello di Thuram è un nome da tenere in seria considerazione”, si legge.