GdS – Inter, Correa lavora a parte: dovrebbe saltare l’Atalanta

Gli ultimissimi aggiornamenti del sito della rosea sulle condizioni dell'attaccante argentino verso il match di domani

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione online, aggiorna sulle condizioni del Tucu Correa. “Lavora a parte”, si legge in home page verso la sfida in programma domani contro l’Atalanta. Uscito con il Bologna per una forte contusione al bacino, Correa “dovrebbe saltare anche l’Atalanta”, si legge. Pronta la coppia Dzeko-Lautaro Martinez dall’inizio, con Sanchez pronto a subentrare e la quarta alternativa Satriano dalla panchina.