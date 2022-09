Correa-Dzeko, il duello continua anche senza Lukaku. “Edin risponde, il Tucu gira a vuoto”

Tra i duelli interni in casa Inter c'è sicuramente anche quello relativo al compagno di Lautaro, in assenza di Lukaku

"Queste settimane senza Romelu hanno aperto il fronte anche davanti: chi tra Correa e Dzeko è il miglior “vice-Lukaku” da piazzare accanto a Lautaro? Il Toro avrà pure riposato in Boemia, anche perché il livello dell’impegno ammetteva un turno di fermo pure per lui, ma almeno Martinez può essere considerato uno dei veri, pochi “titolarissimi” di Inzaghi. L’altro argentino Correa e il bosniaco Dzeko sono, invece, in competizione fin da inizio stagione, anche quando la Lu-La aveva iniziato a brillare: in quel caso, c’era da contendersi il ruolo di primo cambio delle punte, poi il k.o. del belga li ha proiettati su un altro ring", riporta La Gazzetta dello Sport.