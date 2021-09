GdS – Correa, esami negativi ma sente ancora un po’ di dolore: il rientro…

Gli aggiornamenti direttamente dal sito della Gazzetta dello Sport sulle condizioni dell'attaccante argentino

Niente Fiorentina per Joaquin Correa. Precauzionalmente, il Tucu non prenderà parte alla trasferta di domani dell’Inter di Simone Inzaghi. Ecco le novità sulle condizioni dell’argentino dal sito della Gazzetta dello Sport: “Correa ha accusato un forte trauma contusivo al bacino dopo una scontro con De Silvestri nel match col Bologna. Esami negativi, ma il Tucu avverte ancora un po' di dolore quindi si è deciso di aspettare per riproporlo. Dovrebbe tornare disponibile sabato contro l’Atalanta”, si legge.