Correa: “Il gol? Per me è importantissimo iniziare così, ma so aiutare la squadra…”

Joaquin Correa ha analizzato la sua prestazione e quella dell'Inter contro lo Spezia ai microfoni di Inter TV: "Una partita dura, siamo entrati bene con l'atteggiamento giusto. Siamo tutti contenti. Importante non aver preso gol? Nella preparazione non è sempre andata tanto bene. Siamo concentrati e determinati e pensiamo a migliorare sia in questa fase che in quella offensiva. Il mio gol? Per me è importantissimo iniziare così. Io sono uno che ci tiene tanto al collettivo. Il gol è importantissimo ma so anche aiutare la squadra in altro modo. Penso a ritrovare la forma che avevo negli scorsi anni in modo da poter dare il 100%. Attaccanti? Abbiamo diverse caratteristiche ed è importante. Diamo al mister tante opzioni, siamo tutti uniti per vincere e pensiamo alla squadra. Calore dei tifosi? C'era tantissima gente, era bellissimo. Abbiamo bisogno di tutti per raggiungere obiettivi importanti, è importantissimo".