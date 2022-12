Mare di gente in festa in Argentina. Correa: “Che pazzi siamo”

A Milano per la festa dell'Inter, alla quale ha preso parte con la fidanzata, Tucu Correa ha rivolto il suo pensiero a quanto sta succedendo in Argentina. L'attaccante, che per un problema fisico è stato rispedito a casa dopo essere stato convocato dal ct Scaloni, ha dovuto rinunciare al Mondiale proprio nell'anno in cui i suoi compagni sono diventati campione del mondo. Più di un rimpianto quindi per lui che però ha assistito alla partita dal vivo insieme al resto della delegazione argentina.