CdS – Inter-Samp, Correa titolare al posto di Dzeko? Le ultime da Appiano

Per quel che concerne le probabili scelte di Inzaghi per Inter-Samp, l'unico dubbio è in avanti

Matteo Pifferi

Per quel che concerne le probabili scelte di Inzaghi per Inter-Samp, l'unico dubbio è in avanti: Bastoni torna in difesa al fianco di Skriniar e De Vrij, Dumfries è di nuovo titolare a destra con Perisic a sinistra. Il tecnico piacentino dovrà scegliere chi sarà il partner di Lautaro:

"Inzaghi scioglierà il dubbio sull'attacco stamani, quando proverà le palle inattive. In settimana aveva dato l'impressione di voler concedere una chance a Sanchez e invece negli ultimi due giorni nelle gerarchie pare essere passato avanti il Tucu. Il bosniaco resta in corsa, ma ultimamente è sembrato in calo come condizione e per questo l'ex allenatore della Lazio riflette se portarlo inizialmente in panchina, conscio però che l'argentino ex Lazio non segna da fine ottobre. Una vera e propria eternità", commenta il Corriere dello Sport.