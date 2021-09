Correa: “Inter da sempre il mio obiettivo. Il tunnel a Samuel? Se fosse vero…”

L'attaccante nerazzurro si racconta in una lunga intervista a Dazn

In una lunga intervista a Dazn, Joaquin Correa si racconta a 360 gradi. L'attaccante nerazzurro ricorda il primo approccio con l'Inter che risale al 2013. "L'Inter mi voleva nel 2013, ma alla fine non si arrivò a un accordo e rimasi in Sud America. Fu comunque un'esperienza bellissima".

"Gira voce di un mio tunnel a Samuel? Non so, non mi ricordo, se fosse vero dovrei avere qualche graffio in più. Nel 2013 ero un bambino che voleva a tutti i costi venire all'Inter e sin dal mio primo contratto da professionista in Argentina è stato il mio obiettivo".