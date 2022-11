Dall’Argentina – Correa, Mondiale a rischio: Scaloni non l’ha ancora chiamato

Ci sono ancora dei dubbi sulla lista dei convocati dell'Argentina che Scaloni presenterà per i prossimi mondiali di Qatar. Uno di questi riguarda l'attaccante dell' Inter Joaquin Correa , non sempre all'altezza delle aspettative per rendimento e minutaggio in nerazzurro, nonostante il lungo stop di Romelu Lukaku .

"I giocatori che non sanno se andranno in Qatar sono Joaquin Correa, Exequiel Palacios e Ángel Correa. Scaloni non li ha ancora chiamati. Al momento i giocatori non hanno i voli assegnati", ha detto Gastón Edul, giornalista di TyC Sports. Resta in attesa quindi il Tucu, incrociando le dita e aspettando buone notizie. In alternative, rimarrebbe aggregato al gruppo di Simone Inzaghi per il ritiro di Malta.