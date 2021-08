Inter, reinvestiti 43.5 milioni dei 185 incassati. Correa il colpo più oneroso

L'argentino è stato l'acquisto più costoso in questo mercato, Inzaghi può contare su un altro giocatore esperto anche in Europa

"È stata l’operazione più onerosa in entrata della società di Zhang, pur dentro una sessione che porta un segno largamente positivo: dei 185 milioni di euro incassati dalle cessioni di Hakimi e Lukaku, per la prima squadra ne sono stati reinvestiti 43,5. Se ci sarà spazio per un ultimo affondo, dipenderà anche da alcune valutazioni in corso. Di certo l’Inter è riuscita ad aggiungere in rosa un elemento gradito all’allenatore, peraltro sottratto a una potenziale rivale per l’alta classifica", spiega La Gazzetta dello Sport.