Social / Inter, Correa: “Bello ritrovare la vittoria! Adesso lo sprint finale”

L'attaccante argentino è tornato in campo in campionato contro la Salernitana dopo più di un mese e mezzo di stop

Nel giorno del ritorno alla vittoria dell'Inter, si è rivisto in campo anche Joaquin Correa: l'attaccante argentino non giocava in campionato dal 16 gennaio, dal pareggio a reti bianche contro l'Atalanta. L'ex Lazio ha espresso tutta la sua gioia su Instagram: "Bello ritrovare la vittoria! Adesso tutti insieme per lo sprint finale".