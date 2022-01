Correa out: “Inter non convinta di andare sul mercato”. Soluzione interna per Inzaghi?

L'infortunio dell'argentino complica i piani del tecnico dell'Inter in attacco, ma il club non sembra voler aggiungere un attaccante

Ieri è arrivato l'esito degli esami sostenuti da Correa, l'attaccante ha riportato una distrazione muscolare dovrà stare fuori circa un mese. "Uno stop non lunghissimo, ma neanche così corto e che costringerà Inzaghi ad arrangiarsi con Dzeko, Martinez (diffidato e dunque a rischio per il derby o il Napoli) e Sanchez. Nonostante ciò, però, l’Inter non sembra convinta a cercare un nuovo attaccante anche perché, oltre alla situazione di Sensi-Sampdoria che verrà definitivamente chiarita a inizio settimana, c’è anche un altro giocatore che il tecnico potrebbe utilizzare in attacco o sotto-punta (come Sensi ): Ivan Perisic", spiega Tuttosport.

"Il croato ha già giocato in avanti in questo sistema di gioco con Inzaghi il 16 ottobre a Roma contro la Lazio (mancavano i sudamericani) e lo aveva fatto con Conte da titolare o a gara in corso soprattutto in quattro incontri a cavallo fra ottobre e novembre 2020. Chiaramente Perisic è il titolare sulla fascia sinistra, motivo per cui, Inzaghi sta spingendo ancora con Marotta e Ausilio affinché si provi a portare a Milano con sei mesi d'anticipo l'erede del croato sulla fascia mancina. In rosa ci sono Dimarco , che però il tecnico preferisce gestire da vice- Bastoni o da jolly da gettare nella mischia nei secondi tempi, Darmian e D'Ambrosio , entrambi utilizzabili a sinistra, ma avere fin da subito in organico un "altro Perisic", sarebbe la soluzione ideale per cercare di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni", sottolinea il quotidiano.