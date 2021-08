Inter, Correa è già… uomo derby: tutti i suoi numeri contro il Milan

I numeri del Tucu contro il Milan dopo le precedenti avventure italiane con le maglie di Sampdoria e Lazio

Il TucuCorrea è già uomo derby. È appena sbarcato a Milano, ma i tifosi dell’Inter già attendono di vederlo in campo nella stracittadina contro il Milan. Il motivo lo svela oggi Tuttosport: “È appena arrivato a Milano e non ha ancora indossato la maglia dell’Inter in una gara ufficiale, eppure Joaquin Correa è già un uomo da derby. Per lui parlano i numeri: la squadra a cui ha segnato di più da quando è sbarcato in Serie A è… il Milan. In nove match giocati contro i rossoneri, il Tucu è andato a segno per ben 5 volte contro la sua vittima preferita - le ultime due marcature, peraltro, risalgono alla sfida el 26 aprile all’Olimpico, col Milan uscito sconfitto per 3-0. Una tendenza che, si augurano all’Inter, possa venire confermata anche ora che il Milan diventerà qualcosa di più che una semplice avversaria come tutte le altre”, si legge.