CorSera – Inter, appuntamento per Dybala. Lukaku tenta il tutto per tutto col Chelsea

"L’attaccante svincolato dalla Juventus è nel mirino dei nerazzurri, che in settimana dovranno sentire l’entourage del giocatore per capire se andare avanti con la trattativa e formalizzare l’offerta. L’argentino piace anche all’Atletico Madrid di Simeone, e sarebbe tentato da un’esperienza in Spagna. Resta l’attesa per Dybala, così come anche per un clamoroso ritorno di Lukaku, che cercherà nuovi contatti con i nuovi dirigenti del Chelsea per provare a sbloccare la situazione e tornare in Italia. Sulle fasce, continua il pressing per Bellanova (che piace anche alla Fiorentina). Per il giocatore, il Cagliari chiede 9 milioni di euro più 6 di bonus; l’Inter è ferma a 7, così come i viola. Resta ancora molta distanza per chiudere", riporta il Corriere della Sera.