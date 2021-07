EDICOLA CDS – Inzaghi: “Sarà un’Inter competitiva. Bravi con Calhanoglu”

La prima pagina del quotidiano in edicola giovedì 8 luglio

“Zuppa inglese. A Southgate serve l’aiuto dell’arbitro per approdare in finale contro l’Italia”, si legge in prima pagina sul Corriere dello Sport in edicola giovedì 8 luglio. In taglio basso spazio per l’Inter, con le parole di Inzaghi: “Sarà un’Inter competitiva. Sapevo di Hakimi, bravi a prendere Calhanoglu”.