Il titolo del Corriere dello Sport sull’Inter arriva dalla conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Ludogorets. Antonio Conte si è soffermato anche su Eriksen rispondendo alle domande incalzanti dei giornalisti sul danese. E ha parlato della sua integrazione nella rosa nerazzurra: “Troppa ansia attorno al danese”, ha detto il tecnico che non ha portato in trasferta sia Skriniar che Brozovic per farli riposare.