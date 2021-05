CorSera – Arbitraggio Calvarese alimenta maldicenze: ma non inciderà sulla stagione

Il Corriere della Sera torna sul pessimo arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter. Questa l'analisi del quotidiano

"Il clima non era incendiario come nella Coppa Italia di qualche mese fa, con le reciproche accuse tra Agnelli e Conte e la finale in palio. La Juve però per restare aggrappata alla possibile qualificazione Champions doveva vincere. Con un arbitraggio simile è come presentarsi in un deposito di benzina con la fiamma ossidrica: inevitabile alimentare le maldicenze. Poca o nessuna incidenza avrà sulla stagione, episodi che resteranno in archivio, da tirar fuori alla prossima puntata di una storia infinita".