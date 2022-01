CorSera – Caicedo-Inter, ci siamo quasi: ecco la carta per convincere il Genoa

L'Inter è ad un passo dal definire l'intesa con il Genoa per l'arrivo in nerazzurro di Felipe Caicedo: i dettagli

L'Inter è ad un passo dal definire l'intesa con il Genoa per l'arrivo in nerazzurro di Felipe Caicedo. L'attaccante ex Lazio andrà a rinforzare il reparto avanzato, visto l'infortunio di Correa.

"Se Gosens è più un investimento sul futuro (Perisic non ha ancora sciolto le riserve sul rinnovo), Caicedo è un affare per il presente. Simone Inzaghi ne ha chiesto l’arrivo per arricchire il reparto offensivo: si discute sulla base di un prestito di sei mesi, al Genoa dovrebbe andare Salcedo", commenta il Corriere della Sera che rassicura anche in merito al prolungamento di Brozovic. "Poi, a mercato concluso, l’Inter ufficializzerà i prolungamenti di contratto di Marotta e Ausilio e subito dopo di Brozovic".