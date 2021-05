Stallo Conte-Inter: nessuno fa il primo passo. E c’è il nome del big da sacrificare

Ancora nessun incontro tra allenatore, dirigenza e presidente: le posizioni. Da escludere dimissioni o esonero

Niente da fare: l'incontro tra Antonio Conte, la dirigenza dell'Inter e Steven Zhang che deciderà il futuro del club nerazzurro non c'è ancora stato, e al momento non è dato sapere quando avverrà. Il Corriere della Sera presenta la situazione, in una partita a scacchi dove regna l'attesa della prima mossa: "L'attesissimo incontro fra tecnico, presidente e dirigenza nemmeno ieri è andato in scena e al momento neppure è calendarizzato".