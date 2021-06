CorSera – Conte, i motivi del ‘no’ al Tottenham: ora probabile un anno sabbatico

Anche dall'Inghilterra arrivano conferme sul fatto che Antonio Conte non sia più un'opzione per la panchina del Tottenham

Anche dall'Inghilterra arrivano conferme sul fatto che Antonio Conte non sia più un'opzione per la panchina del Tottenham. Sono diverse le ragioni del mancato accordo, dopo alcuni giorni di trattativa: Conte aveva dubbi sul progetto del club londinese e la distanza economica tra richiesta ed offerta era comunque importante.

"La situazione economica del Tottenham, appesantita dall’ingente investimento per il nuovo stadio e dalla pandemia, non avrebbe permesso un mercato adeguato. In più, Harry Kane, la stella degli Spurs, ha fatto capire chiaramente di essere stufo di non vincere e di essere attratto dalle sirene dei Citizens e del Real Madrid. Se si aggiunge lo scoglio sulla composizione dello staff che Conte avrebbe potuto portare con sè (non più di 4 fedelissimi), il quadro è completo", spiega infatti il Corriere della Sera che preannuncia un possibile annosabbatico per Conte dopo l'esperienza all'Inter.