CorSera – San Siro, il rifacimento del campo costa mezzo milione: “Per il derby sarà perfetto”

Una scelta necessaria, ma anche economicamente molto dispendiosa. Inter e Milan hanno avviato ieri il rifacimento del campo di San Siro

Il quotidiano, poi riporta le parole di Giovanni Castelli, agronomo e responsabile del terreno di gioco: "Ieri abbiamo rimosso tutta la parte calpestabile, circa quattro centimetri. Storicamente le prendevamo in un vivaio di Locate Triulzi. Solo che per l’erba, come per il grano e i bambini, ci vogliono 9 mesi. Questa volta abbiamo dovuto organizzare il trapianto senza preavviso. Il campo era sicuro, lo confermano i parametri che misuriamo ogni settimana: gli infortuni non c’entrano. La realtà è che quando un campo è bello è inattaccabile, quando è ridotto così diventa una scusa facile. Vi garantisco che il derby si giocherà su un campo tirato a lucido, perfetto".