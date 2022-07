Corsera: “Dybala? Ad oggi Milan non in grado di pareggiare offerta dell’Inter”

L'obiettivo dell'Inter è sempre uno: creare lo spazio per ingaggiare Paulo Dybala. Questo il punto dal Corriere della Sera, che spiega come la concorrenza si faccia sempre più fitta: "Dopo l'arrivo di Lukaku, ora Marotta ha necessità di sfoltire il reparto offensivo per far spazio alla Joya. Il problema è che non è semplice convincere Sanchez ad accettare offerte di campionati di medio livello e nemmeno Dzeko a derogare da uno stipendio da 5 milioni. Intanto, è spuntato anche il Milan con la prima chiamata per Dybala. Al momento non essendo in grado di pareggiare l'offerta dell'Inter non c'è trattativa. Se il Milan si paleserà, fra una settimana, sarà con il ragionevole ottimismo di chiudere l'affare. Sempre che dall'estero non arrivi la proposta che spiazza tutte le italiane in corsa".