CorSera – Dzeko-Vlahovic, bomber da risvegliare. “Hanno perso smalto e sorriso ma…”

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza il momento poco brillante di Dzeko e Vlahovic, confrontando le due situazioni

"Edin Dzeko ha segnato in mezza Europa ed è sempre stato nella lista di tanti allenatori bravi e famosi. Dusan Vlahovic, invece, è appena all’inizio di un percorso che si annuncia sfavillante. Sulla finale di Coppa Italia, tornata a casa, nel teatro dell’Olimpico, soffia il vento dell’Est, caldo e appiccicoso". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito al confronto tra Dzeko e Vlahovic, due attaccanti che non stanno attraversando un bel momento di forma dal punto di vista realizzativo. "Si sfidano un bosniaco e un serbo divisi da quattordici anni, ma accomunati dallo stesso stato d’animo, nervosismo misto a disagio. Juventus-Inter è un esame definitivo della stagione: i bianconeri possono salvarla, i nerazzurri trovare energie nascoste per rincorrere il Milan. Però servono i gol dei centravanti. E qui entrano in gioco Edin, Dusan e le loro magagne. Entrambi hanno perso lo smalto e anche il sorriso", prosegue il quotidiano.