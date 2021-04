CorSera – E’ la fine di Mourinho? Tanti indizi dicono di sì: Josè non è più lui

Nella giornata di ieri, Josè Mourinho è stato ufficialmente esonerato da allenatore del Tottenham. Il quarto licenziamento consecutivo

Nella giornata di ieri, Josè Mourinho è stato ufficialmente esonerato da allenatore del Tottenham. Il quarto licenziamento consecutivo, per lo Special One. E l'edizione odierna del Corriere della Sera si chiede se davvero sia arrivata la fine dell'era dell'ex allenatore dell'Inter. Scrive il quotidiano:

"Prima il Real, poi il Chelsea, quindi il Manchester United, ora gli Spurs. Siamo al quarto esonero consecutivo, il ché impone un interrogativo tanto spietato quanto inevitabile: è davvero la fine dello Special One? A suggerire una risposta affermativa sono purtroppo diversi indizi, non solo il tris di fallimenti. Innanzi tutto è lui stesso a sembrare diverso, a essere diverso. Niente più slogan, niente più duelli mediatici, niente più manette da brandire né rumore dei nemici da evocare: l’unica cosa a essere rimasta intatta, perfettamente cristallizzata nel tempo, è il suo stile di gioco. Il suo «way of football» è ormai da tempo etichettato come «superato»".