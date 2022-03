CorSera – Handanovic, ogni tocco un brivido. La prima palla giocata…

Il giudizio del quotidiano sul portiere nerazzurro per la prestazione nel derby di Coppa Italia di ieri sera

Samir Handanovic non regala le stesse garanzie di un tempo. Anche nella serata in cui il portiere dell'Inter ha sfoderato una buona parata su Leao, la sua prestazione non è sembrata all'altezza delle aspettative. Per lui 5.5 in pagella da parte del Corriere della Sera: "Ogni tocco un brivido. Più che le mani gli tremano i piedi: prima palla giocata il Milan quasi fa gol. La parata su Leao lo riscatta solo parzialmente".