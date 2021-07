CorSera – I 5 cambi come regola definitiva? L’IFAB pensa alla svolta epocale

La regola delle cinque sostituzioni, introdotta per fronteggiare i tanti problemi delle rose in tempi di Covid, potrebbe diventare definitiva

La regola delle cinque sostituzioni nel calcio, introdotta per fronteggiare i tanti problemi delle rose in tempi di Covid, potrebbe diventare definitiva, soppiantando per sempre quella dei tre cambi. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui la svolta epocale sarebbe allo studio dell'IFAB: