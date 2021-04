CorSera – L’Inter vince con armi sconosciute. Conte così contento che…

Il focus del quotidiano a proposito della vittoria dell'Inter contro il Cagliari nel match disputato ieri

L'undicesima vittoria di fila ha avvicinato ulteriormente l'Inter al sogno scudetto. I nerazzurri hanno mostrato una forza particolare, sottolineata anche dal Corriere della Sera in edicola oggi.

Questo il focus del quotidiano: "L’Inter ha cambiato pelle, vince con armi che sino a qualche tempo fa le erano sconosciute: pazienza, cinismo, consapevolezza. Prima era fuoco e ardeva di passione. Una squadra pazza per definizione e storia. Adesso è cinica e letale, solida e presente a se stessa. Magari non riempie l’occhio, ma va dritta al bersaglio. Contro il Cagliari, sempre più terz’ultimo e alla quarta sconfitta di fila, il colpo vincente arriva a tredici minuti appena dal novantesimo ed è firmato da un terzino: Darmian. Un lampo dentro una partita in salita. Lukaku innesca la freccia Hakimi, il cui cross basso e preciso attraversa tutta l’area e trova il terzino appostato sul secondo palo. Conte è così contento che rifila un bacio al marocchino, entrato sei minuti prima insieme a Lautaro Martinez nel tentativo di imprimere un’accelerazione".